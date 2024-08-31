Başkan Balcıoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Sergisi'nin Açılışına Katıldı

Araştırmacı Koleksiyoner Ali Solmaz tarafından tertip edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Sergisi'nin açılışı Oğuz Aral Sanat Galerisi Yanı 4. Salonda gerçekleşti. Sergiye, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Garnizon Komutanlığını vekaleten Mühimmat Albay Ferhat Esen, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, Cumhuriyet Başsavcılığı adına Savcı Cenk Gürcan’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri halkının milli değerlere olan bağlılığını ve tarihe olan ilgisini vurgulayarak, bu tür sergilerin toplumsal bilinçlenme açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Koleksiyoner Ali Solmaz’a teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, bu özel serginin Silivri’de gerçekleşmesinin büyük bir anlam taşıdığını ve gelecek nesillere milli bilinci aktarmanın en güzel yollarından birinin tarihimize sahip çıkmak olduğunu belirtti.

