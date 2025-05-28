Başkan Balcıoğlu 35 Mahalle Muhtarıyla Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda 35 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, yerel hizmetlerin geleceğini masaya yatırdı. Toplantıya, başkan yardımcılarının yanı sıra Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş ve tüm mahalle muhtarları katılım sağladı.

Toplantının ana gündemini mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaş talepleri ve çözüm bekleyen sorunlar oluşturdu. Başkan Balcıoğlu, muhtarların görüş ve önerilerini tek tek dinleyerek not aldı. Katılımcı yönetim anlayışına vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve önceliklerini birlikte değerlendirmek amacıyla 35 mahallemizin değerli muhtarları ile bir araya geldik. Katılımcı yönetim anlayışıyla mahallelerimizin ihtiyaçlarını birlikte planlıyor, birlikte çözüyoruz,” dedi.

Silivri Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu tür istişare toplantılarının düzenli aralıklarla devam edeceği ve ortak akıl ile şekillenen hizmetlerin daha verimli bir şekilde hayata geçirileceği belirtildi.