Başkan Balcıoğlu: Adalet hepimiz için vazgeçilmezdir!

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi” ve “bilirkişi Satılmış B.’nin ifşa edilmesi” iddialarıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi. Adliye önünde siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlardan oluşan geniş bir destek grubu toplanırken, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da destek için Çağlayan’da hazır bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, zor şartlarda destek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelenlere teşekkür ederek, çok kapsayıcı bir sürecin içinde olduklarını belirtti. Alanda bulunmayan siyasi partinin olmadığını, bunun kendisi için en büyük gurur vesilesi olduğunu dile getirdi. İktidar partisi hariç bütün partilerin alanda olduğunu açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu, ülkede adaletin tesisi için kendilerine destek olmaya geldiklerini açıkladı.

"Hedefin ne olduğu belli!"

Meselenin adalet meselesi olduğunu belirten İBB Başkanı İmamoğlu şöyle konuştu: “Bugünkü mesele geleceğimiz meselesidir. Bugünkü mesele, İstanbul’da ne yazık ki kurulmaya çalışılan bir kumpasın geldiği bir sonuçtur. Hedefin ne olduğu belli. İstanbul'da dört aydır, yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz. Ama yılmadık, yılmayacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Esenyurt'ta başlayan ve Ahmet Özer hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanarak, görevinden uzaklaştırılması süreciyle beraber, bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir.”

İBB Başkanı İmamoğlu, alandaki dayanışmaya vurgu yaparak, “Dedim ya; siyasi partilerimizin tamamı burada. Hatta genel başkanlarının bize katkı sunduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu şanlı devletin bekası için, milletimizin birlik ve beraberliği için her birisine yürekten teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, kendi siyasi parti arkadaşlarının da alanda bulunduğunu belirterek, partinin en üst kademesinden üyesine kadar herkesin katkı sunduğu bir ortamda olduklarını vurguladı. Partisindeki yöneticilere her zaman yanlarında oldukları için teşekkür eden İBB Başkanı İmamoğlu, “Bütün örgütümüzün yanı sıra, elbette yol yürüdüğümüz, özellikle 31 Mart'tan sonra gösterilen seçim başarısıyla Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne, başta Sayın Özgür Özel Genel Başkanımız olmak üzere, her birinize, en fazla da belediye başkanlarına nasıl müdahale edildiğini, nasıl kötü bir muamelenin gösterildiğini hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Adalet zedelenirse, bu tüm toplumu tehdit eder!"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul’un yalnızca bir şehir değil, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bugün burada bulunmak, bir tercihten öte, bir zorunluluktur. Adalet, hepimiz için vazgeçilmezdir ve eğer bir yerde adalet zedelenirse, bu tüm toplumu tehdit eder. Hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır ve adaletin herkes için eşit ve tarafsız işlemesi gerektiğine inanıyoruz."

Silivri'li vatandaşların da Ekrem İmamoğlu ve demokrasiye sahip çıktığının altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Bugün burada bir haksızlığa karşı duruş sergilemek ve dayanışma ruhunu göstermek için bulunuyoruz. Silivri’den de birçok vatandaşımızın bu süreci yakından takip ettiğini biliyorum. Bizler, halkın iradesinin demokrasinin temel taşı olduğuna ve korunması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

