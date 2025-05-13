Başkan Balcıoğlu: Afetler karşısında başarı, ortak akılla olur ve biz bu iradeye sahibiz

Silivri’de afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli olmak adına toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Kaymakam Tolga Toğan, kurum temsilcileri, muhtarlar ve gönüllüler de katıldı.

Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunun Başkan Balcıoğlu, “Bu toplantılar, sadece birer değerlendirme oturumu değil; geleceği birlikte planladığımız, her birimizin sorumluluk aldığı hayati buluşmalardır. Çünkü afetlere hazırlık, sadece bir kurumun değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Yerel yönetimden merkezi idareye, teknik personelden mahalle muhtarlarımıza kadar herkesin katkısı bu sürecin bel kemiğidir” dedi.

Bu anlayış doğrultusunda, belediyemiz bünyesindeki tüm ilgili müdürlüklerin, İlçe Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında sorumluluklarını üstlenmiş olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “Görevli ekiplerimiz, Afet Koordinasyon Merkezimizle eşgüdüm içinde düzenli olarak sahaya inmiş, tespit, analiz ve müdahale çalışmalarını titizlikle yürütmüştür. Bu sadece kâğıt üstünde kalmış bir plan değil; uygulamaya geçmiş, sonuç üretmiş, sahada karşılığını bulan bir gayretin ürünüdür” diye konuştu.

Geçtiğimiz ay yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası çalışmalardan söz eden Başkan Balcıoğlu şöyle konuştu:

“Bir kez daha gördük ki; afetle mücadele sadece fiziki müdahale değil, koordinasyonun ve iş birliğinin gücüdür. Tüm kurumlarımızın birbirini tamamladığı, tekrarsız, hızlı ve etkin bir müdahale süreci yaşandı. Sahadaki başarımızın temelinde işte bu anlayış vardı. Deprem sonrası yürütülen hasar tespit ve tahliye çalışmalarımızda teknik ekiplerimiz hızlıca sahaya inmiş, tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara ulaştırılmış ve ihtiyaçları eksiksiz şekilde karşılanmıştır. Hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı. Özellikle arama kurtarma kapasitemizi artırmak için büyük adımlar attık. Hafif seviyede başlayan Arama Kurtarma Ekibimizi, bugün 66 kişilik, ‘orta seviye’ akredite bir ekip haline getirdik. Bu gurur hepimizin. Ama sadece profesyoneller değil, gönüllüler de bu mücadelede çok değerli. Eğitim verdiğimiz, afet bilinci kazandırdığımız gönüllülerimiz, kriz anında Silivri’nin dört bir yanında gece gündüz demeden halkımıza hizmet etti.

Bu gönüllü gücü, bizim en büyük teminatlarımızdan biri. Beslenme konusunda da önemli bir sınav verdik. Belediyemizin Aşevi ile Türk Kızılay’ının örnek bir iş birliğiyle, her gün binlerce vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırdık. Kimsenin aç, açıkta kalmasına izin vermedik.”

İRAP kapsamında Silivri Belediyesi’nin sorumluluğunda 36 eylem bulunduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, bugüne kadar bu eylemlerin önemli bir kısmının tamamlandığını, kalanları da sistematik şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Kurum olarak yapıları değil toplumu da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Kentimiz için hazırladığımız Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi onaylandı. Riskli yapılar tespit ediliyor, tahliye ve güçlendirme süreçleri adım adım ilerliyor. Kurum olarak sadece yapıları değil, toplumu da dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Afet eğitimleriyle 52 binden fazla vatandaşımıza ulaştık. Okullarda, mahallelerde, özel eğitim merkezlerinde yüzlerce kişiye afet bilinci kazandırdık. Bugün burada, bir tabloyu anlatmak için değil; afetlere karşı daha hazırlıklı bir Silivri’yi birlikte nasıl inşa ederiz sorusunu daha çok sahiplenmek için bulunuyoruz. Afetler karşısında başarı, sadece ekipmanla, sadece binalarla değil; birlikte çalışma iradesiyle, ortak akılla, planla olur ve biz bu iradeye sahibiz.”

