Başkan Balcıoğlu, AK Parti Meclis Üyesi Çavdar'a Sert Çıktı! 

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü Ekim ayı meclis toplantısında viyadük konusu tartışma yarattı. Başkan Balcıoğlu ise AK Parti Meclis Üyesi Salim Çavdar’a sert çıktı. Başkan Balcıoğlu, seçim döneminde apar topar açılan viyadükle ilgili açıklamalarda bulundu. Viyadüğün seçim döneminde PR çalışmaları dolasıyla hızla açıldığını söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Viyadük hepimizin sorunu. Seçim öncesi apar topar seçim PR çalışması olarak açılmaya çalışılan bir proje olduğu için birçok eksikliği var. Biz de farkındayız, çözmek için de var gücümüzle çalışıyoruz. Karayolları viyadük altının bize teslimatını ağustos sonunda devretti. Şu an itibariyle de oraya yağmur suyu hatlarının yapıldığını göreceksinizdir. Büyükşehir belediyemizle ortaklaşa çalışmamız başladı çünkü önemli. Yani gerçekten iki yakayı birbirine bağlayan hem güvenlik hem görsellik açısından. Bizim de çok önemsediğimiz bir proje” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Meclis Üyesi Çavdar ise, viyadük açılışının PR için yapılmadığını ileri sürdü. Viyadük projesinin sorunsuz işlediğini iddia eden Çavdar, “Bu konu her gündeme geldiğinde, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ziyareti esnasında sıkça tekrar eden bir ifade var: "Seçim öncesi apar topar viyadük çalışması yapıldı." Ancak, viyadük çalışmasının amacı, kınalı Büyükçekmece arasındaki yaklaşık 40 kilometrelik yolun sorununun ortadan kaldırılmasıdır. Eğer gerçekten sadece PR çalışması yapmak isteseydik, bir milyar lirayı dağıtırdık Silivri’de” ifadelerine yer verdi.

“Kimin parasını kime dağıtıyorsun!”

Başkan Balcıoğlu, Çavdar’ın açıklamayı yanlış anladığını söyledi. Çavdar’ın ifadelerinde belirttiği “Seçim öncesi apar topar viyadük çalışması yapıldı” sözlerinin yanlış olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “İyi anlamamışsınız. Seçim öncesi apar topar PR çalışması olarak açılan dedim yapılan demedim. Onu ayıramadınız siz” dedi.

Halkın parası üzerinde “dağıtma” hakkının olmadığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, Çavdar’a “Sonuçta bu para hepimizin parası bir milyar dağıtırız diyorsun, kimin parasını kime dağıtıyorsun? O para devletin, halkın parası. Öyle kafanıza göre para dağıtılır mı?” diyerek sert çıktı.

