Başkan Balcıoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'ne Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’ne katıldı. Silivri’nin kalkınması ve vatandaşların refahı için siyasi görüşlerin ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İş birliklerine açık olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizi geleceğe taşımak adına tüm siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve hemşehrilerimizle birlikte çalışmaya her zaman hazırız. Delegelerin oylarıyla İlçe Başkanı olarak seçilecek Sami Barlas ve değerli yönetim kuruluna şimdiden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.