Başkan Balcıoğlu, Akören Mahallesi'nde İftar Programına Katıldı

Silivri Belediyesi, Akören Mahallesi'nde iftar programı gerçekleştirdi. Programa Başkan Balcıoğlu da katıldı, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Balcıoğlu, yaptığı konuşmada Ramazan ayının yalnızca oruç tutmaktan ibaret olmadığını belirterek, “Ramazan ayı, bizleri biz yapan ve bir arada tutan en büyük değerlerimizi hatırladığımız bir zamandır. Bir lokmayı bölüşmenin, bir bardak suyu paylaşmanın ve birbirimize destek olmanın kıymetini en iyi bu ayda anlıyoruz. Ramazan'ın ruhu birliktir, beraberliktir, kardeşliktir” dedi.

Başkan Balcıoğlu, dini ve milli değerlere bağlılığından söz ederken, "Bakın bugün bu şanlı bayrağın altında özgürce fikirlerimizi ifade edebiliyorsak, özgürce ibadet edip oruç tutabiliyorsak, bu ulu önder büyük Atatürk’ün sayesindedir... İşte bu yüzden bizi biz yapan değerlerimize; Ezan sesimize, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, cennet vatanımıza ve onu bize emanet eden Atatürk’ümüze sonuna kadar sahip çıkacağız!" ifadelerine yer verdi.

Birlik ve beraberlikle Ramazan ayında aş girmeyen ev girmeyene dek çalışacaklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim inancımızda ve kültürümüzde yardımlaşmak en büyük erdemlerden biridir. Komşusu açken tok yatmayan, elindekini ihtiyacı olanla paylaşan, sofralarına bereketi muhabbetle getiren bir milletiz. Bugün, bu bereketli sofrada bir araya gelmemiz, gönüllerimizin de bir olduğunun en güzel göstergesidir."

İftar sofralarının yalnızca yemek yemekten ibaret olmadığın kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Bizi güçlü kılan, sadece sahip olduklarımız değil; onları paylaşmayı bilmemizdir. İşte bu sofralar, sadece yemek yenen yerler değil, gönüllerin birleştiği, dayanışmanın büyüdüğü, dostlukların güçlendiği mekanlardır. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, dualarımızı makbul kılsın" diye konuştu.