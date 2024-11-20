Başkan Balcıoğlu Akören Ümit Aksun İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tamir ve tadilat çalışmalarını tamamladıkları Akören Ümit Aksun İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Balcıoğlu, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Silivri'mizin geleceği olan çocuklarımızın eşit ve kaliteli şartlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en büyük motivasyon kaynağı," ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen tadilat ve iyileştirme çalışmalarıyla okulun fiziki şartları modernize edilirken, öğrencilere daha konforlu bir eğitim ortamı sunulması hedefleniyor. Başkan Balcıoğlu, eğitime yapılan yatırımların ilçenin kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, bu tür projelere devam edeceklerini belirtti.

Silivri Belediyesi'nin eğitim kurumlarına yönelik desteği vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.