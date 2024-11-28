Başkan Balcıoğlu Amcası Sezai Balcıoğlu'nun Cenazesine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, amcası Sezai Balcıoğlu’nun cenaze törenine katılarak Gazitepe Mezarlığı'nda taziyeleri kabul etti. Ailelerinin büyüğünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Başkan Balcıoğlu, bu acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına, akrabalarına ve Silivri halkına teşekkür etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, amcası Sezai Balcıoğlu’nun cenazesine katıldı. Acılarını paylaşan herkese teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, “Ailemizin kıymetli büyüğü Sezai Balcıoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerek cenazemize gerekse taziyemize katılarak, telefonla ya da sosyal medya aracılığıyla başsağlığı dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Cenaze törenine katılanlar merhum Sezai Balcıoğlu’na son görevlerini yerine getirirken, Başkan Balcıoğlu ve ailesine taziyelerini ilettiler.

