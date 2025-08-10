Başkan Balcıoğlu Arıbaş Sitesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Semizkumlar Mahallesi’nde bulunan Arıbaş Sitesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında site sakinleri ile samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Balcıoğlu ve beraberindeki heyet, mahalle ve siteye dair talepleri, önerileri ve yaşanan sorunları dinledi. Vatandaşların ilettiği konular üzerine çözüm yolları konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’de her bir hemşehrinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, “İhtiyaçları yerinde tespit etmek, belediyemizin hizmetlerini en verimli şekilde ulaştırmak için sahada olmaya devam edeceğiz.” dedi.