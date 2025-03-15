Başkan Balcıoğlu Aşkın'a sert çıktı: Alıp sırtımızda mı götüreceğiz?

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın’a sert çıktı! Başkan Balcıoğlu, yapımı devam eden Gençlik ve Kültür Merkezi hakkında konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın’a sert tepki gösterdi. Balcıoğlu, kaba inşaatı Silivri Belediyesi tarafından tamamlanan Gençlik ve Kültür Merkezi'nin ince işçiliğinin İBB tarafından tamamlanması için hazırlanan protokole AKP ve MHP gruplarının "hayır" oyu vermesini eleştirdi.

Silivri Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'nin ince işçiliğinin İBB tarafından tamamlanmasına ilişkin protokol, İBB Meclisi'nde gündeme geldi. AKP ve MHP grupları protokole karşı oy kullansa da bu girişim başarısız oldu. Protokol, oy çokluğuyla kabul edilerek merkezin tamamlanmasının önü açıldı.

Gençlik ve Kültür Merkezi’nin Silivri’nin gençlerini sosyal aktiviteler için diğer ilçelere gitmekten kurtaracak bir proje olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Ben kendimi bildim bileli bizim çocuklarımız, evlatlarımız komşu ilçelere gidiyorlar. Tiyatro salonumuz yok, gençlik merkezimiz yok gençlerimizi komşu ilçelere gitmekten kurtaracak bir yatırımın protokolünün Ekrem Başkanımıza verilmesi noktasında meclis üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir yatırım yaklaşık 40 bin tane öğrencimiz var bizim ilk orta ve lisede. Bu gençler adına aileleri adına hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Önümüzdeki seçimlerde mücadele edecek rakip bulamayacağım!”

Meclis üyesi Aşkın, yapımı devam eden Gençlik ve Kültür Merkezi’nin Silivri Belediyesi’nin bütçesiyle yapılması gerektiğini savundu. Balcıoğlu, MHP Meclis Üyesi Sultan Aşkın’a, "Siz böyle giderseniz vallahi önümüzdeki seçimlerde karşıma mücadele edecek rakip de bulamayacağım ben bu gidişle," sözleriyle yatırımı engellemeye yönelik tavırları için yüklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den 75 bin oy aldığını hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Yani Silivri ‘deki gençlere, Silivri‘deki hemşerilerimize hizmet etmeyecek mi. Sen AKP’lisin sen MHP’lisin sen CHP’lisin mi diyecek. Biz alıp sırtımızda mı götüreceğiz?” diye konuştu.

400 milyonun üzerinde bir yatırımın Silivri’ye gelmesine teşekkür edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi farklı bir ülkenin belediyesi mi onu anlamış değilim. Buraya gelecek yatırım 400 milyonun üzerinde bir yatırım. Yani siz teşekkür etmeniz gerekirken tıpkı Silivri’de yaptığınız gibi aynı şekilde karşı çıkıyorsunuz herkes farkında bunun” ifadelerine yer verdi.