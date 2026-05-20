Başkan Balcıoğlu: Atatürk, “Bütün ümidim gençliktedir” derken size inandı.

Silivri Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Ersay Üner konseri ve kortej yürüyüşü düzenledi. Etkinliklere Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahilde konser öncesinde konuşan Başkan Balcıoğlu, “Ben bu meydana baktığımda, dağlarıyla, ovalarıyla, türküsüyle, duasıyla, direnciyle Anadolu’yu görüyorum. Ben bu meydana baktığımda Karadeniz’in hırçın dalgasını, Ege’nin zeytin kokusunu, Akdeniz’in güneşini, Doğu’nun mertliğini, Güneydoğu’nun sabrını, Marmara’nın üretkenliğini görüyorum. Ben bu meydanda cennet vatanımızın dört bir yanını görüyorum! Ama hepsinden önemlisi ben bu meydanda Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü görüyorum” dedi.

107 yıl önce memleketin zor durumlardan geçtiğini anlatan Başkan Balcıoğlu, “Memleketin üstüne kara bulutlar çökmüştü. Vatanın dört bir yanı işgal altındaydı. Umutlar kırılmıştı. Milletin boynuna esaret zinciri vurulmak isteniyordu. Birileri “bitti” diyordu. Birileri “olmaz” diyordu. Birileri “bu millet ayağa kalkamaz” diyordu. Ama onlar Türk milletini tanımıyordu. Çünkü bu millet, küllerinden doğmayı bilen bir millettir. Bu millet, dara düştüğünde omuz omuza vermeyi bilen bir millettir. Bu millet, bağımsızlığı canından aziz bilen bir millettir” diye konuştu.

19 Mayıs’ın gençliğe duyulan büyük güvenin adı olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

“Büyük Atatürk, Cumhuriyet’i size emanet etti. Sadece bugünün gençlerine değil; aklı hür, vicdanı hür, fikri hür bütün nesillere emanet etti. Atatürk, “Bütün ümidim gençliktedir” derken, size inandı.

Size güvendi. Size büyük bir sorumluluk verdi. Çünkü biliyordu, gençlik varsa umut vardır. Gençlik varsa cesaret vardır. Gençlik varsa bu ülkenin yarınları aydınlıktır. Siz bu ülkenin sadece yarınları değilsiniz.

Siz bu ülkenin bugünü, umudu, enerjisi, vicdanı ve gücüsünüz. Kim size “olmaz” derse, 19 Mayıs’ı hatırlayın. Kim size “yapamazsınız” derse, Samsun’u hatırlayın. Kim size “başaramazsınız” derse, bu milletin yoktan var ettiği Cumhuriyet’i hatırlayın!”

“Gençlerin hayali bu şehrin yol haritası olacak”

Başkan Balcıoğlu, gençlerin istediğinde tüm zorlukları aşabileceğini vurguladı. Silivri’de yaşayan gençlerin sesinin daha çok çıkacağını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Ben de sizin bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz, bir hemşeriniz olarak söz veriyorum. Gençlerin hayali bu şehrin yol haritası olacak. Silivri’yi sizin için değil, sizinle birlikte yöneteceğiz. Silivri’miz güzel bir memleket mozaiğidir. Bu şehirde 81 ilin emeği, duası, kardeşliği var. Biz burada yan yana yaşamayı biliriz. Aynı sofrada ekmeğimizi bölüşmeyi biliriz. Aynı bayrağın altında gururla durmayı biliriz. Bizim meydanlarımızda kin yok! Bizim meydanlarımızda korku yok. Bizim meydanlarımızda umutsuzluk yok. Bizim meydanlarımızda demokrasi var. Cumhuriyet var. Özgürlük var. Kardeşlik var. Ve hepsinden önemlisi, bitmeyen bir Atatürk sevgisi var” ifadelerini kullandı.

Aklın, bilimin ve adaletin yolundan ayrılmayacaklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Bu bayrak kolay dalgalanmadı. Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Bu toprakların her bir karışında şehitlerimizin kanı var. Her bayrağın gölgesinde bir şehidin duası var. Her özgür nefeste bir milletin mücadelesi var” şeklinde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’a “1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım” diyerek başladığını hatırlatan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Ve o büyük eseri gençliğe hitap ederek bitirdi. Bu tesadüf değildir. Bu, büyük bir vizyondur. Bu, büyük bir güvendir. Bu, Cumhuriyet’in sonsuza kadar yaşayacağına duyulan inançtır. Çünkü Atatürk biliyordu ki, bir milletin en büyük gücü tankı, topu, tüfeği değil; aydınlık gençleridir. O yüzden bugün buradan bütün genç kardeşlerime söylüyorum: Başınızı dik tutun. Gözünüzü ufka dikin. Hayallerinizden vazgeçmeyin! Bu ülkeye güvenin. Bu millete güvenin! Kendinize güvenin. Ve ne olursa olsun unutmayın, “Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur!” O kudret burada. Bu meydanda. Bu gençlerde. Bu milletin yüreğinde.”

Başkan Balcıoğlu, konser sonrasında Ersay Üner’e çiçek takdim etti. Üner ile Onuncu Yıl Marşı’nı söyleyen Başkan Balcıoğlu, vatandaşlarla coşkulu anlar yaşadı.

