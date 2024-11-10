Başkan Balcıoğlu, Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümü İçin Lokma Dağıttı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde okutulan Mevlid-i Şerif sonrası lokma hayrı düzenledi. 

Başkan Balcıoğlu, Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümü İçin Lokma Dağıttı
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda lokma ikramında bulundu. Lokma dağıtımında yer alan Başkan Balcıoğlu, “Dağıttığımız lokmaların, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ulaşmasını diliyoruz. Milletimizin bağımsızlığı, birliği ve huzuru için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.
 

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