Başkan Balcıoğlu, Avcılık Sezonu Kapanış Yemeğine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği’nin 2024-2025 sezonu kapanış yemeğine katılarak avcılarla bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, avcılığın yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda doğayla iç içe bir yaşam kültürü olduğunu vurguladı.

Avcılarla bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, “Silivri’miz doğasıyla, deniziyle ve kırsal alanlarıyla eşsiz bir yer. Doğaya saygılı ve bilinçli avcılık, bu zenginliklerimizi korumanın temel unsurlarından biridir. Avcılık sporunu etik kurallar çerçevesinde sürdüren tüm avcı dostlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

