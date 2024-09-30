Başkan Balcıoğlu Ayfar Otomotiv ve Ayfar Mesleki ve Teknik Lisesi'ni Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ayfar Otomotiv'i ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Gani Bilici ile bir araya geldi. Görüşmede, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi'nin iş birliği ile bağışçı Ayfar ailesi tarafından Çanta Mahallesi'ne kazandırılan 24 derslikli Ayfar Mesleki ve Teknik Lisesi'nde devam eden çalışmalardan da söz etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ayfar Otomotiv ziyaretinden sonra Ayfar Mesleki ve Teknik Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Balcıoğlu, lisenin inşaat alanında gerçekleştirdiği incelemede, kısa süre içinde Silivri’ye yeni bir eğitim kurumunu kazandıracak olmanın mutluluğunu dile getirdi. Bağışçı aileye teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, "Ayfar ailesine bu anlamlı bağışları için teşekkür ediyorum. İlçemize kazandırılacak olan bu mesleki ve teknik lise, gençlerimizin eğitim ve kariyer yolculuklarında önemli bir adım olacak. Silivri'yi eğitim alanında da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.