Başkan Balcıoğlu Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Üst Geçit Projesi Hakkında Bilgi Verdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, mecliste kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, konuşmasında Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ile ilgili eleştirilerde bulundu. Başkan Balcıoğlu’nun sosyal medya açıklamasına değinen Aşkın, "Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ile ilgili ciddi bir tutarsızlık ve eylemsizlikle karşı karşıyayız. Sayın Başkan, sosyal medyada paylaştığı açıklamasında binada ciddi yapısal sorunlardan bahsediyor ancak aynı açıklamada paylaşılan fotoğraflarda sadece su almadan kaynaklı alçıpan çatlağından başka bir şey görünmüyor" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sultan Aşkın'ın eleştirisine verdiği yanıtta isteyen olursa raporları paylaşabileceğini dile getirdi. Kendi bakış açısına değinen Başkan Balcıoğlu, “Benim bakış açım gereği, Silivri’de hizmet etmek için yapılmış olan bir binanın, her ne kadar eksiklerle de yapılmış olsa, yıkılmasına gönlüm razı olmadığı için bekletiyorum. Biraz da bağışçı aracılığıyla yapılmasından yanayım. Gerekli bakım ve onarım çalışmalarını bağış yoluyla tamamlamak istiyorum çünkü maliyet biraz yüksek” dedi.

"Yıkmak çok kolay, ama burayı ayakta tutmamız gerekiyor"

Kütüphane hakkında farklı partilerin mimar ve mühendislerinden görüş aldığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Her siyasi görüşten arkadaşlarımızla görüştüm ve dedim ki, 'Buraya bir bakın, çünkü doğru bir şey yapmamız gerekiyor.' Yıkmak çok kolay; hemen kepçeyi vuralım, gidelim. Ama burayı ayakta tutmamız gerekiyor. Bu çalışmanın maliyeti yüksek olduğu için ve gelen rapordan dolayı, ben de bir bağışçı buldum ve bağış yoluyla bu işlemi tamamlıyoruz şu anda” şeklinde konuştu.

Ayrıca Aşkın’ın üst geçit projesinin yavaş ilerlemesi hakkında söylemlerini de yanıtlayan Başkan Balcıoğlu, iklimsel ve mevsimsel nedenlerden dolayı gerekli çalışmaların bu şekilde ilerlediğini açıkladı.