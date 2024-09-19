Başkan Balcıoğlu, Bekirli Köyü ve Ethem Bey Çiftliği'ni Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bekirli Köy Kahvesi ve Ethem Bey Çiftliği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Bekirli Köy Kahvesi'ne giden Başkan Balcıoğlu, burada köy halkının öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Balcıoğlu, sıcak karşılamaları, kavun ikramları ve Silivri'deki çalışmaları destekledikleri için vatandaşlara teşekkür etti.

Ziyaretinin ardından Başkan Balcıoğlu, Ethem Bey Çiftliği'ni ziyaret etti. Çiftlikte üretilen sütün tamamının Jersey ineklerinden elde edildiğini ve robotik sağım tesislerinin bölgedeki hayvancılık için ilham verici bir örnek teşkil ettiğini belirtti. İşletme sahibi Oğuzhan Çolak'a misafirperverliği için teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, çiftlik için bol kazançlar ve hayırlı işler diledi.