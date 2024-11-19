Başkan Balcıoğlu Belediye Binasındaki Hizmet Birimlerini Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye binasında bulunan hizmet birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında belediyeye işlemleri için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Balcıoğlu, hem hizmet süreçleriyle ilgili geri bildirimler aldı hem de vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Balcıoğlu yaptığı açıklamada, “Daha güzel ve daha iyi bir Silivri için özveriyle çalışan Silivri Belediyesi’ndeki kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Aynı zamanda işlemlerini gerçekleştirmek üzere belediyemizi ziyaret eden değerli hemşehrilerimizle de sohbet etme fırsatı bulduk. Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak ve onların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaktır” ifadelerini kullandı.

Hizmet birimlerini gezerken belediye çalışanlarına teşekkür eden Balcıoğlu, ekip çalışmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşlardan gelen önerilerin belediye çalışmalarına yön verdiğini belirtti.

Ziyaret sırasında vatandaşların memnuniyetini artırmak için yapılabilecek düzenlemeler ve devam eden projelerle ilgili bilgiler paylaşılırken, Başkan Balcıoğlu, “Silivri’yi birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi.