Başkan Balcıoğlu, Belediye Bütçesi ve Proje Engellemeleri Konusunda Açıklamalarda Bulundu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, aralık ayı meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Balcıoğlu, belediye bütçesi, iştirak şirketlerine uygulanan kesintiler, tapu davaları ve kreş projeleriyle ilgili açıklamalar yaparak yaşanan zorluklara dikkat çekti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, aralık ayı birinci birleşim meclis toplantısında gündeme dair konuları ele aldı. Başkan Balcıoğlu, geçtiğimiz aylarda belediye iştirak şirketlerinin borcundan dolayı hiçbir bilgilendirme yapılmadan kesintiler yapıldığını söyledi. Özellikle maaş ödemesinden sadece bir gün önce gerçekleşen bu kesintilerin belediyeyi zor duruma soktuğunu belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Kanunun izin verdiği en üst limitten kesinti yapıldı. 20 milyona yakın paramız haberimiz olmadan kesildi. Yazılı itiraz ettik, fakat yanıt bile alamadık. Bu durum tarihinde hiç yaşanmadı. Ancak bizim dönemimizde oldu. Bu ay da kesinti yapılacağını öğrendik"

"Onlarca yıllık davalar bizim dönemimizde sonuçlanmaya başladı"

Tapu davalarına değinen Başkan Balcıoğlu, belediyeyi ilgilendiren iptal davalarının üst üste sonuçlanmaya başladığını ifade etti. Yıllardır süregelen davaların sonuçlanmasına yönelik konuşan Başkan Balcıoğlu, "Sanki bir el dokundu, bir tuşa basıldı ve davalar peş peşe sonuçlanmaya başladı. Biz çözüm üretmeye çalışıyoruz ama bu gelişmeler dikkatimizi çekiyor" şeklinde konuştu.

Ekonomik krizin etkilerinin derinden hissedildiği bir dönemde, belediye olarak çocuklara ve ailelere destek olma çabasında olduklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, kreş projelerinin engellenmeye çalışıldığını dile getirdi. Öğrenci yurdu çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Deniyor ki, ‘Kreş yapamazsın, yaptıysan da faaliyetini sürdüremezsin.’ Ne yapılmaya çalışıldığını anlamış değilim. İki gün sonra korkuyorum ki öğrenci yurtları için de benzer şeyler söylenecek. Ülkemiz, maalesef derin bir yoksulluğa doğru sürükleniyor. Bu yüzden biz, çocuklara, gençlere, yaş almış büyüklerimize ve dezavantajlı gruplara dokunmaya çalışıyoruz”