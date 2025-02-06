Başkan Balcıoğlu, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye birimlerini ziyaret etti. Tüm belediye personellerinin Silivri'nin kalkınması için özveriyle çalıştığını kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Silivri için gece gündüz demeden çalışan tüm arkadaşlarımın emekleri çok değerli. Hep birlikte, el birliğiyle daha güzel bir Silivri inşa edeceğiz. Hedefimiz, her geçen gün daha güçlü, daha güzel bir ilçe oluşturmak. Bu hedefe ulaşmak için tüm müdürlüklerimiz ayrı ayrı çalışıyor" dedi.