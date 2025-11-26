Başkan Balcıoğlu, Belediye Eğitimcileriyle Öğretmenler Gününü Kutladı

“7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza eğitim sunan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum”

Kültür Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi ile Eğitim Akademisi’nde görev yapan eğitmenlerle buluşan Başkan Balcıoğlu, özveriyle çalışan tüm eğitimcilerin özel gününü kutladı.

Yaptığı konuşmada belediyenin eğitim hizmetlerine dikkat çeken Balcıoğlu şöyle konuştu:

“Belediyemizin Kültür Müdürlüğü, Engelli Yaşlı Koordinasyon Merkezi ve Eğitim Akademisi’nde görev yapan kıymetli eğitimcilerimizle bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladık.

7’den 70’e ilçemizdeki vatandaşlarımıza her alanda eğitim sunan tüm eğitimcilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Program, eğitimcilerle yapılan sohbetler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.