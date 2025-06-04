Başkan Balcıoğlu, Belediye Personeli ile Bayramlaştı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Silivri’ye Hizmet Durmadan Sürecek”

Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tüm çalışanların bayramını tek tek kutladı. Başkan Balcıoğlu, personelin ve ailelerinin bayramını tebrik ederek, "Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara erişmeyi diliyorum" dedi.

Yoğunluğa Karşı Uyarı, Göreve Devam Mesajı

Bayram sürecinde ilçede yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, hizmetlerin aksamaması adına belediye ekiplerinin görevde olacağını vurguladı. “Silivri’ye hizmet yolunda yorulmak bilmeden çalışan mesai arkadaşlarımın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Huzurlu, mutlu ve sağlık dolu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.