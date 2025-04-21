Başkan Balcıoğlu, 'Berat'a Umut Ol' kermesine katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı ile mücadele eden Berat’a destek olmak için kurulan “Berat’a Umut Ol” kermesini eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ile ziyaret etti. Berat’ın gülümsemek için daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Berat’ın tedavi sürecine katkıda bulunmak isterseniz, Valilik onaylı IBAN numaraları üzerinden yapacağınız her bağış, onun hayata tutunma mücadelesinde büyük bir umut olacaktır. Ayrıca, 19 Mayıs Meydanı’nda kurulan ‘Berat’a Umut Ol Kermesi’ 22 Nisan’a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Dayanışmanın gücünü büyütmek için herkesi bu anlamlı kermese davet ediyoruz.”

Berat’a destek olunabilecek Valilik onaylı IBAN numaraları ise şöyle:

TL: TR29 0001 0003 1960 1187 7250 05

USD: TR02 0001 0003 1960 1187 7250 06

EUR: TR72 0001 0003 1960 1187 7250 07

