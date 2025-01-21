Başkan Balcıoğlu, Birim Müdürleriyle Çalışmaları Değerlendirdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek toplantı düzenledi. Başkan Balcıoğlu, aylık düzenli olarak birim müdürleriyle bir araya gelerek, Silivri’deki projelerin ve hizmetlerin detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti.

Toplantıda, birim müdürleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projelere dair sunumlar yapıldı. Silivri Belediyesi’nin yürütmekte olduğu altyapı projeleri, çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve kültürel etkinlikler gibi birçok alanda yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Başkan Balcıoğlu, toplantı hakkında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Silivri’nin geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz bu toplantıda, Silivri halkının taleplerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, geleceğe yönelik projelerimizi şekillendiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetler sunmak, bizim önceliğimizdir. Her birim, titizlikle hazırladığı raporlarla bize rehberlik ediyor ve bu doğrultuda ilçemiz için en iyi çözümleri sunmaya çalışıyoruz.”