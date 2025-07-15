Başkan Balcıoğlu: 'Birlik, Adalet ve Demokrasi Vazgeçilmezimizdir'

Millet iradesine uzanan eller karanlıkta kalmaya mahkumdur

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Dokuz yıl önce millet iradesine kasteden darbe girişiminin halkın cesaretiyle bertaraf edildiğini belirten Balcıoğlu, “O gece, milletimizin ortak vicdanı ve kararlılığıyla demokrasi kazandı” dedi.

“Gerçek güç hukukun üstünlüğünde”

Milletin iradesini gasp etmeye çalışan her türlü kalkışmanın, halkın feraseti karşısında kaybetmeye mahkum olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Biz inanıyoruz ki bu ülke ancak demokrasiyle, hukuk devleti anlayışıyla ve adaletle yönetildiğinde gerçek anlamda güçlü olur” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet, hepimizin ortak sorumluluğudur”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Cumhuriyetin temelinde halkın kendi kendini yönetme hakkı olduğuna dikkat çeken Balcıoğlu, “Bağımsızlığımıza, bayrağımıza, Cumhuriyetimize ve ortak değerlerimize sahip çıktıkça hiçbir güç birliğimizi bozamaz” dedi.

Şehit ve gazilere vefa

Açıklamasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri şükranla andığını belirten Başkan Balcıoğlu, “Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.