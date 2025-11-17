Başkan Balcıoğlu: Bora ağabeyiniz daima yanınızda, destekçiniz olmaya devam edecek

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, saha ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Ömer Seyfettin Halk Kütüphanesi’ni ziyaret eden Başkan Balcıoğlu, “Gençlerimizin azmini, emeğini ve geleceğe olan inancını gördükçe Silivri’mizin yarınlarına daha büyük bir umutla bakıyoruz. Siz yeter ki çalışın, Bora ağabeyiniz daima yanınızda, destekçiniz olmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.