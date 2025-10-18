Başkan Balcıoğlu: 'Bu bütçe Silivrililerin ortak aklının bütçesidir'

Silivri Belediyesi’nin 2025 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın III. Birleşimi, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının en önemli gündem maddesi ise 2026 mali yılı performans programı ve bütçesi oldu. Başkan Balcıoğlu, ayrıntılı bir sunumla bütçenin hedeflerini, önceliklerini ve Silivri vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

“Belediyeler, beşikten mezara kadar hizmet etmek için vardır”

Toplantıda yaptığı konuşmaya belediyelerin sorumluluk alanlarını hatırlatarak başlayan Başkan Balcıoğlu, “5393 sayılı Belediye Kanunu açıkça tanımlıyor; belediyeler, belde sakinlerine beşikten mezara kadar hizmet sunmak için kurulmuştur. Para basmak ve vergi koymak dışında aklınıza gelebilecek her hizmet, belediyelerin görev ve sorumluluğu içindedir” dedi.

Balcıoğlu, belediye meclislerinin de bütçeyi hazırlamak ve denetlemekle yükümlü olduğunu belirterek, “Bugün burada sadece bir rakam tablosu değil, vizyonumuzu, hedeflerimizi ve Silivri’nin geleceğini konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“2026 bütçemiz 5 milyar 549 milyon TL”

Silivri Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesinin geçen yıla göre yüzde 40 oranında artarak 5 milyar 549 milyon TL olarak öngörüldüğünü belirten Başkan Balcıoğlu, bu artışın maliyet baskılarını karşılamanın yanı sıra, yatırımları artırma ve sosyal destekleri genişletme amacı taşıdığını söyledi.

“Bu bütçede mali disiplin, israfı önleme, kaynakları verimli kullanma ve tasarrufu artırma temel ilkelerimizdir” diyen Balcıoğlu, aynı zamanda 550 milyon TL’lik yedek ödeneğin olası piyasa dalgalanmalarına karşı “güvenlik yastığı” niteliğinde olduğunu ifade etti.

“Bu bütçe masa başında değil, mahallelerde yazıldı”

Katılımcı belediyeciliğin önemine değinen Başkan Balcıoğlu, bütçenin halkla birlikte hazırlandığını vurguladı:

“Bu bütçe masa başında hazırlanmadı. Muhtar buluşmalarında, esnaf ve çiftçi toplantılarında, gençlerle, kadınlarla yaptığımız görüşmelerde dile getirilen her talebi dikkate aldık. Bu nedenle bu bütçe, Silivrililerin ortak aklının bütçesidir.”

Balcıoğlu, hazırlık sürecinde halkın önceliklerinin merkeze alındığını, böylece belediyenin hizmetlerinin halkın gerçek ihtiyaçlarına karşılık verdiğini belirtti.

“Vicdan belediyeciliği: Kaynağı halktan gelen bütçe, halk için kullanılacak”

2026 yılı bütçesinin “vicdan belediyeciliği” anlayışıyla hazırlandığını ifade eden Balcıoğlu, sosyal destek projelerine özel bir başlık açarak şunları söyledi:

“Bu bütçe, insan onurunu koruyan, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla oluşturuldu. Emekli lokalleri, taziye evleri, burs, kırtasiye ve kahvaltı destekleri, HPV aşısı, evde bakım hizmetleri gibi sosyal projelerle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayan bir Silivri için çalışıyoruz.”

“Tasarruf, üretim ve çevre bilinciyle ilerliyoruz”

Artan maliyetlere rağmen hizmetlerde aksama yaşanmadığını vurgulayan Balcıoğlu, belediyenin enerji verimliliği ve tasarruf çalışmalarına da dikkat çekti:

“Yatırımlarımızda enerji tasarrufunu büyütüyoruz. LED dönüşüm projeleri, hibrit ve elektrikli araçlar, dijital süreçlerle maliyetleri düşürüyoruz. Hem doğayı hem bütçeyi koruyoruz.”

Ayrıca yerel üretimi güçlendirmeye yönelik tarımsal desteklere değinerek, “Silivri, İstanbul’un gıda kapısıdır. Çiftçimize tohum, fide, mazot, gübre desteği veriyoruz. Kooperatifleşmeyi teşvik ediyor, üreticimizin kazancını artırıyoruz. Böylece sofradaki fiyat istikrarına da katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“Silivri artık 12 ay yaşayan bir şehir”

Balcıoğlu, Silivri’nin son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, “Eskiden yazlık bir bölge olarak bilinen Silivri artık 12 ay boyunca yaşayan bir şehir haline geldi. Kışın nüfusumuz 600-700 bin, yazın ise 1 milyonu aşıyor. Bu durum altyapı ve ulaşım yatırımlarını planlı bir şekilde büyütmemizi gerektiriyor” dedi.

Başkan, 2026 yılını hazırlık ve projelendirme yılı olarak tanımlarken, 2027 ve 2028 yıllarında büyük yatırımların hayata geçeceğini söyledi.

“Bu bütçe bir partinin değil, Silivri’nin bütçesidir”

Konuşmasının sonunda birlik ve ortak sorumluluk vurgusu yapan Başkan Balcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bütçe bir partinin değil, Silivri’nin bütçesidir. Çünkü bu bütçede Sayalar’daki çiftçimizin de, çarşıdaki esnafımızın da, sınava hazırlanan gencimizin de, evinde bakım bekleyen teyzemizin de hakkı var. Biz milletin parasını, yine milletin yararına harcayacağız.”

Şeffaflık ve hesap verebilirlikten asla taviz vermeyeceklerini söyleyen Balcıoğlu, açık ihale ve açık veri sistemleriyle her kuruşun hesabını kamuya açık şekilde vereceklerini belirtti.

“Silivri birlikte güzel”

Katılımcı yönetim anlayışını sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Muhtarlarımızla, sivil toplumla, kadınlarla, gençlerle birlikte karar alıyoruz. Çünkü Silivri birlikte güzel” diyerek sözlerini tamamladı.

Balcıoğlu, konuşmasının sonunda 2026 yılı bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye çalışanlarına, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, meclis üyelerine ve Silivri halkına teşekkür etti.