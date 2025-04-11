Başkan Balcıoğlu: 'Bu faaliyet raporu sadece bir yılın değil, vicdanlı bir anlayışın belgesidir'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2024 yılına ait faaliyet raporunu Silivri Belediye Meclisi Nisan Ayı III. Birleşimi’nde kamuoyuyla paylaştı. Başkan Balcıoğlu'nun meclis kürsüsünden yaptığı kapsamlı konuşmada hem yaşanan ekonomik zorluklara rağmen sürdürülen hizmetler hem de halkçı yönetim anlayışı ön plana çıktı.

Silivri Belediye Meclisi Nisan Ayı III. Birleşimi’nde kürsüye çıkan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2024 yılı Silivri Belediyesi Faaliyet Raporu’nu meclis üyeleri ve kamuoyunun bilgisine sundu. Yaklaşık 45 dakika süren konuşmasında Balcıoğlu, belediyeciliğin yalnızca asfalt dökmek ya da bina yapmak olmadığını, asıl hedefin umut inşa etmek ve güven tesis etmek olduğunu belirtti.

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Başkan Balcıoğlu; muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve ekran başındaki vatandaşlara hitap etti. Raporun bir yönetim anlayışını yansıttığını ifade eden Balcıoğlu, seçimlerde verilen oyun bir hizmet çağrısı olduğunu vurguladı.

"O gün sandığa atılan sadece beyaz bir oy pusulası değildi. Kimi evladının eğitim hayalini, kimi yaşlı annesinin sağlık talebini, kimi pazarda filesini dolduramayan bir kadının alın terini koydu o zarfa. O pusulalarda Silivri'nin sokaklarında yankılanan sessiz çığlıklar vardı."

“Göreve borç yüküyle başladık ama bahane üretmedik”

Konuşmasında göreve geldikleri ilk günden itibaren karşılaştıkları mali tabloyu da değerlendiren Balcıoğlu, birçok projenin finansal altyapısı kurulmadan başlatıldığını ifade etti. Buna rağmen hizmetleri kesintisiz sürdürdüklerini ve çözüm üreten bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı.

“Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Ama biz bu göreve bahane üretmek için değil, çözüm üretmek için geldik. Gelir-gider dengesini yeniden kurduk, şeffaflıktan ödün vermedik.”

“Belediyenin her 100 lirasının 40’ı kesiliyor”

Ülke genelindeki ekonomik krizden Silivri’nin de etkilendiğini belirten Başkan Balcıoğlu, yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle belediye bütçesinin zorlandığını anlattı. Merkezi yönetimin gelirlerinin %40’ını kesmesine dikkat çeken Balcıoğlu, buna rağmen projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

“Eskiden yapılandırma yapılırdı, şimdi o da yapılmıyor. Bazı resmi kurumlar ödedikleri emlak vergilerini geri istemeye kalkıyor. 100 liranın 40’ı kesiliyor. Kalan 60 lirayla personel maaşları, altyapı hizmetleri ve sosyal destekleri yürütmeye çalışıyoruz.”

“Park da yaptık, gençlik merkezi de, üreticimize destek de verdik”

Başkan Balcıoğlu’nun konuşmasında 2024 yılı boyunca yapılan çalışmalar şu başlıklarla sıralandı:

2 milyar TL’lik altyapı yatırımı (İBB işbirliğiyle)

21 bin ton asfalt, 26 bin metrekare yeni yol, 20 bin metrekare kaldırım yapımı

5 yeni park, 19 yeni spor sahası, 14 yenilenen yeşil alan

Gençlik ve Kültür Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı

Silivri Kent Lokantası hizmete alındı

Selimpaşa, Değirmenköy ve Mimar Sinan’da kreşler, etüt ve kütüphaneler açıldı

153 kaçak yapının yıkımıyla tarım arazilerinin korunması

100 milyon TL’yi aşan tarımsal destek

15 bin haneye ayçiçek yağı, binlerce öğrenciye çanta, mont, kırtasiye desteği

Hayvan rehabilitasyon merkezi için çalışmalar başladı

157 bin kişiye afet farkındalık ve ilk yardım eğitimi verildi

“Bu kentte vicdan var, umut var”

Başkan Balcıoğlu, belediyeciliğin sadece teknik hizmetlerden ibaret olmadığını vurgularken, “Bu kurum çocuklara burs veren, yaşlıya sıcak yemek ulaştıran, çiftçiye destek olan bir kamu vicdanıdır” dedi. Belediyenin tüm hizmetlerinde insan odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

“Bir çocuğun sabah kahvaltısında eksik varsa, bir annenin evladı için kaygısı varsa, bir büyüğümüz sabaha çaresizlikle uyanıyorsa, yapılan yolun da, dikilen çiçeğin de kıymeti eksiktir.”

“Planlı şehircilik, adil dönüşüm, sağlam gelecek”

Faaliyet raporunda planlı kentleşmenin de altını çizen Balcıoğlu; 18. madde imar uygulamaları, kentsel dönüşüm, afet hazırlığı ve tarihi mirasın korunması gibi alanlarda da önemli adımlar attıklarını anlattı. Selimpaşa Hekimdere’de rezerv alan oluşturulduğunu, Alibey Mahallesi’nde zemin analizleri yapıldığını, belediye arşiv binası gibi birçok yapının yeniden projelendirildiğini aktardı.

“Günü kurtaran değil, geleceği kuran belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Adaleti, eşitliği ve yaşam kalitesini gözeterek şehir planlıyoruz.”

“Bu belge, halkın parasının halka döndüğünün belgesidir”

Başkan Balcıoğlu, konuşmasının son bölümünde faaliyet raporunun şeffaflık, hesap verebilirlik ve halkçılık ilkeleriyle hazırlandığını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu faaliyet raporu yalnızca bir yılın değil, aynı zamanda bir anlayışın, bir yönetim kültürünün felsefesidir. Kaynağını milletten alan her kuruşun yine millet için harcandığını bilmenin iç huzurudur. Bu şehri sadece yollarla değil, iyilikle örmeye devam edeceğiz.”

Teşekkürlerle tamamlandı

Konuşmasının sonunda Silivri Belediyesi çalışanlarına, meclis üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, merkezi yönetime ve en çok da Silivri halkına teşekkür eden Başkan Balcıoğlu: “Silivri halkı için çalışan hiç kimse yalnız değildir. Biz birlikte başardık, birlikte yürüyoruz ve birlikte yükseleceğiz” dedi.