Başkan Balcıoğlu: Bu protokol, geleceğe güven inşa eden bir adımdır

Silivri Belediyesi ve Rumeli Üniversitesi arasında afet ve afet eğitimleri hakkında bir protokol imzalandı. Afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha dirençli bir toplum olma yolunda çok kıymetli bir iş birliğini hayata geçirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Silivri Belediyesi ile Rumeli Üniversitesi arasında imzalanan bu protokol, insan hayatına dokunan, topluma sorumluluk kazandıran ve geleceğe güven inşa eden bir adımdır. Sizler bu ülkenin geleceğini omuzlayan, elini taşın altına koymaktan korkmayan, kalbiyle düşünen insanlarsınız. Ve inanın bana, bu ülkenin en büyük gücü sizin bu yüreğinizdir” dedi.

Silivri Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlıklı olmanın sadece sağlam bina yapmaktan ibaret olmadığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Asıl mesele; bilinçli insan yetiştirmektir. Çünkü bina sağlam olsa da insan bilinçsizse, müdahale gecikir. Ama insan bilinçliyse, bir can daha kurtulabilir. Ben Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’daydım. Sahada gördüğüm en acı şey şuydu: Evet, ekipler vardı, araçlar vardı ama bilinçli gönüllü insan sayısı çok azdı. O zaman anladım ki, kurtarma ekipmanları kadar, hatta bazen onlardan bile önemli olan şey eğitimli insan gücüdür” diye konuştu.

“Afet gelmeden hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur”

Kadir Has Üniversitesi ile geçen yıl başlatılan çalışmaların binlerce vatandaşa ulaştığını belirten Başkan Balcıoğlu, “Şimdi Rumeli Üniversitesi’yle birlikte bu halkayı büyütüyoruz. Bu iş birliğiyle yeni gönüllüler, yeni bilinçli bireyler, yeni umutlar kazanacağız. Belediyemiz, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK) ile birlikte bugüne kadar yaklaşık 60 bin vatandaşımıza yüz yüze Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi, yüzlerce kişiye Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimi ve çok sayıda kuruma Profesyonel Arama Kurtarma Eğitimleri verdi” şeklinde konuştu.

Geçen eğitim-öğretim yılında, Silivri’deki 88 okulda tam 33 bin 106 öğrenciye yüz yüze afet bilinci kazandırdıklarını açıklayan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Silivri Belediyesi olarak bizler, afetlere karşı dayanıklı kentler kurma hedefimizden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Afetlerin yıkıcılığına karşı en büyük gücümüz; bilinçli insanlar, eğitimli gönüllüler ve güçlü bir dayanışma ruhudur.

Ve sizler, bu ruhun taşıyıcısısınız. Alacağınız bu sertifikalar bir kâğıttan ibaret değil. Bu, vicdanın belgesidir. Bu, ‘Ben bu ülkenin sorumluluğunu hissediyorum’ demenin bir nişanesidir. Afet gelmeden hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Dayanışma, bizim kültürümüzün, bu toprakların özüdür. Ve bilinçli bir toplum, geleceğimizin en sağlam sigortasıdır.”

Başkan Balcıoğlu, iş birliğine katkı sunan Rumeli Üniversitesi yönetimine, AFAD temsilcilerine, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine ve her bir gönüllüye gönülden teşekkür etti.