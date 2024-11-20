Başkan Balcıoğlu: 'Bu Şehirde Yaşayan Her Çocuk Benim Evladımdır'

Ziyaret sırasında çocukların yoğun ilgisi ve neşesi dikkat çekti. Başkan Balcıoğlu, "Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk ve heyecan, doğru yolda olduğumuzun en güzel göstergesi. İyi ki varsınız çocuklar!" diyerek duygularını ifade etti.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla okulun daha modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşacağı belirtilirken, Başkan Balcıoğlu, eğitime ve çocuklara olan desteklerinin devam edeceğini vurguladı.