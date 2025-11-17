Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye adına önemli bir gelişmeyi duyurdu. Belediyenin kendi arazilerinde yetiştirdiği buğdayları ekip öğüttüklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, elde edilen unların vatandaşların sofrasına ulaşacağını belirtti.

Yine tarlalara ekilen ayçiçeklerden elde edilen yağı, 5 litrelik tenekeler halinde 15 bin hanenin mutfağıyla buluşturmak üzere hazırladıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Şimdi, Birlikte Dayanışma Marketimiz aracılığıyla bu unları ve ayçiçek yağlarını, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle buluşturmaya başlıyoruz. Bizim derdimiz çok açık:

Hiçbir anne-babanın ‘Evde yağ yok, un yok’ diye içinin yanmaması için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ekmeğin ve bereketin adilce paylaşıldığı bir Silivri için çalıştıklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Bu toprakların bereketi de, alın teri de bize emanet, en çok da ‘Ben ne yapacağım?’ kaygısını taşıyan komşumuz bize emanet. İstiyoruz ki Silivri’de kimse ‘Ben yalnızım’ demesin. Bilin ki yalnız değilsiniz. Bu şehir; üretenin, paylaşanın, dayanışmayla ayakta duranların şehri” ifadelerini kullandı.