Başkan Balcıoğlu, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde İftar Programına Katıldı

Büyükçavuşlu Mahallesi’nde Ramazan ayı nedeniyle iftar programı düzenledi. Programa, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Balcıoğlu, sofraların paylaşılmasıyla gönüllerin de birbirine açıldığını vurgulayarak, “Çünkü bizi biz yapan en büyük değerler, birlikte olabilmek, zor günlerde omuz omuza verebilmek ve hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmamaktır” dedi.

Başkan Balcıoğlu, yardımlaşmanın en büyük erdemlerden biri olduğunu belirterek, “Komşusu açken tok yatmayan, elindekini ihtiyacı olanla paylaşan, sofralarına bereketi muhabbetle getiren bir milletiz. Bugün, bu bereketli sofrada bir araya gelmemiz, gönüllerimizin de bir olduğunun en güzel göstergesidir” diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, paylaşmanın kendilerini güçlü kıldığını vurgulayarak, sofraların sadece yemek yenen yerler değil, gönüllerin birleştiği, dayanışmanın büyüdüğü ve dostlukların güçlendiği mekânlar olduğunu ifade etti.

“Kadın arkamızda değil, yanımızda olacak”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Başkan Balcıoğlu, “Ben hep söylüyorum, biz erkekler sık sık ‘Kadınlar arkamızdan gelecek’ diyoruz. Ama ben buna kesinlikle katılmıyorum! Kadın arkamızda değil, yanımızda olacak. Hatta tam tersi, kadınlar iki adım, üç adım önümüzde yürüyecek” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, hayatın her alanında emek veren, fedakârlıklarıyla topluma yön veren, ailenin ve toplumun temel direği olan tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.