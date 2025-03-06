Başkan Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Etüt Merkezi'ni Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükkılıçlı İftar Programı’nın ardından Büyükkılıçlı Etüt Merkezi’ni ziyaret etti. Mahalle ziyaretleri kapsamında düzenlenen Büyükkılıçlı Mahalle Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, gençlerin çalışma alanı talebi üzerine harekete geçerek Büyükkılıçlı Mahallesi’ne etüt merkezi kazandırdı.

Gençler için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Gençlerimizin geleceğine katkı sağlamak ve onlara daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için çalışıyoruz. Bu nedenle onların talebi doğrultusunda Büyükkılıçlı Etüt Merkezimizin çalışmalarını tamamladık. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerimizin geleceğine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mahallemize hayırlı olsun, gençlerimize başarılar diliyorum.”