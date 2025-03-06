Başkan Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Mahallesinde İftar Programına Katıldı

Silivri Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Büyükkılıçlı Mahallesi’nde iftar programı düzenledi. İftar programında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Büyükkılıçlı mahalle sakinleri katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, iftar sofralarının sadece yemek yemek için değil, aynı zamanda kardeşliği, dostluğu ve dayanışmayı pekiştiren önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sizlerle aynı sofrada oturmak, beraber oruçlarımızı açmak ve ihtiyaçlarınıza çözüm üretmek benim için en büyük mutluluktur" dedi.

“Büyükkılıçlı Etüt Merkezimizi tamamladık!”

İftar programında mahalle sakinlerine müjde veren Başkan Balcıoğlu, daha önce sözünü verdiği etüt merkezinin tamamlandığını açıkladı. Mahalle toplantılarında çocuklar ve gençler için bir çalışma alanı talebinin kendilerine iletildiğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Öğrencilerimizin ders çalışabileceği bir alan olması için söz vermiştik. Bilgisayarımız eksik, onları da organize edeceğiz. Çocuklarımızın eğitim alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir alan oluşturduk. Bugün hep birlikte bu merkezi ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca iftar sofralarını vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Ramazan ayının bereketi ve huzuru hepimizin üzerine olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Büyükkılıçlı Mahalle Muhtarı Gülfiye Keskin, iftar programına katılan herkese teşekkür etti. Gençlerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Keskin, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.