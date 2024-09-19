Başkan Balcıoğlu, Çantaköy Spor Festivali'nde Futbol Turnuvasına Katıldı
Silivri'nin Çantaköy Mahallesi'nde düzenlenen Çantaköy Spor Festivali Futbol Turnuvası'nın final maçı tamamlandı. Finalde Kubbe Emlak ve Çağlar Market takımları karşı karşıya gelirken, santra vuruşunu Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gerçekleştirdi.
Silivri'nin Çantaköy Mahallesi'nde düzenlenen Çantaköy Spor Festivali Futbol Turnuvası gerçekleşti. Turnuvaya Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi’nin spora ve sporcuya destek verdiğini ve vereceğini söyledi. Turnuvaların spora olan bağlılığı artırdığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, Turnuvada emeği geçen Çantaköy Spor Kulübü Başkanı Tayfun Özkök’e ve yönetimine teşekkürlerini iletti.