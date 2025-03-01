Başkan Balcıoğlu, Çantaköy Spor Kulübü Yönetimini Ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çantaköy Spor Kulübü Başkanı Tayfun Özkök ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında misafir etti. Ziyarette, ilçedeki spor faaliyetleri ve Çantaköy Spor Kulübü’nün çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’de spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunan spor kulüplerimiz bizim için çok değerli. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Kulüplerimizin yanında olmaya ve sporun gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Çantaköy Spor Kulübü Başkanı Tayfun Özkök ve yönetim kurulu üyeleri, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na nazik karşılaması için teşekkürlerini iletti.

