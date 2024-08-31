Başkan Balcıoğlu, Çatalca'da Düzenlenen Büyük Yağlı Güreşlere Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çatalca’da düzenlenen Büyük Yağlı Güreşleri etkinliğine katılım sağladı. Ata sporlarından biri olan yağlı güreşlerin yaşatılmasının öneminden söz eden Başkan Balcıoğlu, “Geçtiğimiz günlerde Kavaklı’da yağlı güreş organizasyonumuz gerçekleşti. Bugün Çatalca’da yağlı güreşler devam ediyor. Ata sporlarımızı yaşatmak belediyemiz için önemli” diye konuştu.

Er meydanındaki tüm pehlivanlara iyi dileklerde bulunan Başkan Balcıoğlu, “Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle” dedi.