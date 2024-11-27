Başkan Balcıoğlu, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i Makamında Ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, komşu ilçe olan Çatalca’nın Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i makamında ağırladı.

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Komşu ilçemiz Çatalca'nın değerli Kaymakamı Sn. Erdoğan Turan Ermiş’i belediyemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Bölgemizin huzur ve refahı için birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Sayın Kaymakamımıza nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ise Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

