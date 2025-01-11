Başkan Balcıoğlu, Çeltik Çamlık Sosyal Tesislerini Yerinde İnceledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çamlık Sosyal Tesislerinin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çeltik Mahallesi’nde hayata geçirilecek proje hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu, 14 bin m²’lik alanda gerçekleştirilecek proje kapsamında; sosyal tesis, mesire alanı, çok amaçlı spor sahası, yürüyüş yolu, modern kent mobilyaları, otopark alanı ve peyzaj çalışmaları yapılacağını belirtti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Dün Çeltik Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz mahalle toplantımızda da bu projemizden bahsettik. Vatandaşlarımızın talepleri her zaman bizim önceliğimizdir. Bugün de gelip çalışmaları yerinde inceledim. Ekip arkadaşlarımız özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Çeltik Mahallesi’nin doğal yapısını koruyarak halkımıza, kaliteli zaman geçirebilecekleri bir sosyal alan kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.