Başkan Balcıoğlu, Çeltik'teki sosyal tesis projesini yerinde inceledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çamlık Sosyal Tesisleri projesinin yapım sürecini yerinde inceledi. Tesisin tamamlanmasıyla mahalle sakinlerine sosyal yaşam alanı kazandırılacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çeltik Mahallesi’nde yapımı devam eden Silivri Belediyesi Çamlık Sosyal Tesisleri’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Projenin ilerleyişi ilgili incelemelerde bulunan Balcıoğlu, tesisin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

14 bin metrekarelik yaşam alanı

Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, toplam 14 bin metrekarelik alanda uygulanıyor. Proje kapsamında sosyal tesis binası, mesire alanı, yürüyüş yolu, farklı yaş gruplarına hitap eden iki ayrı çocuk oyun alanı, modern kent mobilyaları, otopark ve kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi yer alıyor.

Başkan Balcıoğlu, projenin ilçenin sosyal yaşamına önemli katkı sunacağını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği modern bir sosyal tesisi Çeltik Mahallemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Silivri’nin her mahallesine olduğu gibi Çeltik’e de yaşam kalitesini artıracak hizmetler götürmeye devam edeceğiz" dedi.