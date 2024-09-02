Başkan Balcıoğlu Çevre Temizliği Üzerine Eylül Ayı Meclis Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Başkan Balcıoğlu, belediyenin çevre temizliği hizmetlerine yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra, karşılaşılan aksaklıklar ve bu aksaklıkların çözümleri hakkında bilgi verdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Meclis Toplantısı'nda konuştu. Çevre temizliği ve atık yönetimi konusuna dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, Silivri halkına daha temiz bir Silivri için çağrıda bulundu.

Belediyenin asli görevi olan çevre temizliğini, ekiplerin aksatmadan yaptığını fakat halkında da duyarlı olması gerektiğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Belediyemizin asli görevlerinden birisi çevre temizliği hizmetimizdir. Tüm temizlik işleri personelimiz ellerinden geldikleri, güçleri yettiğince şehrimize hizmet etmeye çalışıyorlar. Seçimin hemen ertesinde ilk birkaç hafta ufak tefek bazı aksaklıklar yaşandı, bunları doğrudan tespit ettik ve bazı çalışma arkadaşlarımızla doğrudan konuşarak çözüme kavuşturduk. Ben gönülden söylüyorum, bizim hiçbir çalışma arkadaşımız art niyetli olamaz. Yalnızca seçim döneminin atmosferi ile ve bazı art niyetli kişilerin-grupların arkadaşlarımızı manipüle etme girişimleri neticesinde bazı arkadaşlarımız kafa karışıklığı yaşadı. Ancak onlarla görüştük ve hata yaptıklarını; bu tip hatalarının da bana değil tüm şehrimize mâl olacağını ve şehrimize zarar vereceğini kendilerine ifade ettim. Ve o arkadaşlarımız da dahil olmak üzere çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz"

Başkan Balcıoğlu: Belediyemize Çöp Taksisi Kazandırıyoruz

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün eksik olan bir miktar standart (gri-metal) konteynerlarının tedarik edildiğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Yakın zamanda yüksek hacimli yer üstü konteynerlerimizi de tedarik edip toplama maliyetimizi düşürüp hizmet standardımızı artıracağız” dedi. Konteyner takip sistemini de hayata geçirdiklerini, denemelerini yaplığını ve böylelikle hangi konteynerin hangi saatte boşaltıldığının görülebileceğini söyledi. Ayrıca, hayırseverlerin katkılarıyla bir çöp taksiminin belediyeye kazandırılacağı ve bunun yaz aylarında temizlik hizmetlerinin artırılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, Temmuz ve Ağustos aylarında, İSTAÇ’tan alınan verilere göre şehrin tüm zamanların çöp toplama rakamlarının üstüne çıktığını ve her iki ayda da aylık 10.000 ton atık toplama miktarını aştıklarını açıkladı. Ayrıca, geçtiğimiz yıllara göre çok daha yüksek rakamlara ulaşıldığını ve Ocak ayında yıllık 100.000 ton atık toplama miktarının üstüne çıkmayı öngördüklerini belirtti.

Başkan Balcıoğlu, bu verilerin bir başarı gibi görünse de, asıl başarının atıkların yerinde ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması olduğunu vurguladı. Cam, karton ve benzeri dönüştürülebilir atıkların yeniden etkin şekilde toplanıp dönüşüme gönderilmeye başlandığını ve tekstil ürünleri için de protokollerin hazırlandığını duyurdu.

Başkan Balcıoğlu, Çevreyi Kirletenlere Sert Çıktı

Son olarak Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çevreyi kirletenlere karşı sert çıktı. Başkan Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, “Çevremizi kirletenlere karşı hepimizin duyarlı olması büyük önem taşıyor. Emeğimize, paramıza ve çocuklarımıza verdiğimiz değerleri korumak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımız bizlerin davranışlarını örnek alıyor; bu yüzden onlara doğruyu göstermek ve temiz bir çevreyi korumak hepimizin görevidir. Bu çağrım özellikle art niyetli bazı kişilere yöneliktir. Şehirde bazıları, konteynerlerin üzerini bilerek kartonlarla kapatarak, belediyemizin işini zorlaştırmak istiyor. Artık bu duruma son vermek zorundayız. Bir, iki, üç, dört kez uyardık ama biz sizi her seferinde tespit ediyoruz ve her seferinde bir daha yapmazlar diyoruz ama artık demeyeceğiz. Silivri halkına zarar vermeye kimsenin hakkı ve gücü yoktur. Bu saatten sonra devamı olursa kanunen gereği yapılacaktır, bilesiniz!” ifadelerine yer verdi.