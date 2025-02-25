Başkan Balcıoğlu, Cezaevi Başhekimi Mehmet Sadık Balcı'yı Ziyaret Etti
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sadık Balcı'yı ziyaret etti.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sadık Balcı’yı ziyaret ederek, sağlık hizmetleri ve genel durumu üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaret hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, “Burada görev yapan sağlık çalışanlarımız, büyük bir fedakârlık ve özveriyle hizmet veriyor. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Başhekimimiz Doktor Mehmet Sadık Balcı’ya misafirperverliği için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sadık Balcı ise, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun ziyaretleri için teşekkürlerini sundu.