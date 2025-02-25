Başkan Balcıoğlu, Cezaevi Tabur Komutanı Ergün Çoban'ı Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Marmara Cezaevi Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Ergün Çoban’ı makamında ziyaret ederek, Silivri’deki güvenlik hizmetleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Balcıoğlu, misafirperverliği için Marmara Cezaevi Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Ergün Çoban’a teşekkür ederek, “Jandarma teşkilatımız, ilçemizin güvenliği ve huzuru için büyük bir özveriyle çalışıyor. Sayın Komutanımıza ve tüm jandarma personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Silivri Belediyesi olarak, güvenlik güçlerimizle her zaman iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

