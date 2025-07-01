Başkan Balcıoğlu, CHP Haftalık Grup Toplantısına Katıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Özgür Özel'in başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) haftalık grup toplantısına katıldı.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen CHP haftalık grup toplantısına katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında yapılan toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. günü vesilesiyle, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in başkanlığında İstanbul’da düzenlenen partimizin haftalık grup toplantısına katıldık. Bir kez daha hep birlikte haykırdık: Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!” dedi.