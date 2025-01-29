Başkan Balcıoğlu, CHP İlçe Yönetimiyle Toplantı Düzenledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanlığı’nda CHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, toplantıda, Silivri’nin kalkınması ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi adına yapılması gerekenler üzerinde durarak, birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu, "Hep birlikte, Silivri’yi daha iyi bir yer haline getirmek için yorulmadan çalışıyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillendirdiğimiz projelerle, her geçen gün daha güçlü bir Silivri inşa ediyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını, adalet ve eşitlik temelinde uygulayarak tüm Silivrililere en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

