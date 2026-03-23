Başkan Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma programına katıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı’nda ilçe Başkanı Doruk Bulut, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri ve partililerle bir araya gelerek bayramlaştı. Birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, “Bayramın, huzur, sağlık ve umut getirmesini diliyor, tüm yol arkadaşlarımızın ve hemşehrilerimizin bayramını yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.