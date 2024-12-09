Başkan Balcıoğlu Çorba Dağıtımına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi'nde çorba dağıtım etkinliğine katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, “Haftanın ilk gününe Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerimizle bir araya gelerek başladık. Kendilerine sıcak bir çorba ikram ederek sohbet etme fırsatı bulduk. Gençlerimizle bir arada olmak, onların enerjisini hissetmek ve birebir sohbet etmek bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Gençlerin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

