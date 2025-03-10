Başkan Balcıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde İftar Programına Katıldı

Silivri Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde iftar programı gerçekleştirdi. Programa, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Ramazan ayının paylaşmak ve yardımlaşmak anlamına geldiğini belirten Başkan Balcıoğlu, “35 mahallemizde iftar sofralarımızı kurarak hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Sahilde 30 gün boyunca hizmet verecek iftar çadırımızı kurduk. Buradaki iftar soframız sadece bir yemek masası değil, aynı zamanda gönüllerin birleştiği, dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği bir gönül sofrasıdır” dedi.

Başkan Balcıoğlu, sofralardaki birlik ruhunu daima koruyacaklarına inandıklarını belirterek, “Gerçekten ‘Silivri Birlikte Güzel’ dememizdeki sebep nedir biliyor musunuz? Bu bir slogan değil, aslında Silivri’mizin her mahallesinde bir anlayıştan bahsediyoruz. 35 mahallemizin her noktasındaki bu dayanışmadan, bu vefadan, bu birlik ve beraberlikten bahsediyoruz aslında” diye konuştu.

Silivri’nin 81 ilden insanın bir araya geldiği bir huzur adası olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Farklı kültürlerden ve farklı geçmişlerden gelerek burayı memleketleri olarak kabul eden tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Balcıoğlu, çocukların özgürce oynayabildiği, kadın ve erkek herkesin bir arada iftar yapabildiği bir ortamın en büyük gücünün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Erdal Demirkapan, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçen başta Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.