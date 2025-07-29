Başkan Balcıoğlu, Danamandıra Futbol Turnuvası Finaline Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Danamandıra Spor Kulübü tarafından organize edilen futbol turnuvasının final karşılaşmasına katıldı. Seymenspor ile Büyükkılıçlıspor’un karşı karşıya geldiği final maçı, mücadeleleriyle izleyicilerden alkış aldı.

Turnuva finalini takip eden Başkan Balcıoğlu, sporun toplumdaki önemine vurgu yaparak, “Ben de sporun içinden gelen biriyim. Sporu ve sporcuyu her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizin sporla, kültürle, sanatla büyümesini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.’ Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Danamandıra Spor Kulübü yöneticileri olmak üzere tüm takım temsilcilerine, hakemlerimize, antrenörlerimize ve katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Turnuvaya renk katan Seymenspor ve Büyükkılıçlıspor’u gönülden kutluyorum” dedi.

