Başkan Balcıoğlu, depremin ardından EYKOM'da vatandaşlarla buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 23 Nisan Çarşamba günü yaşanan depremden sonra geceyi EYKOM’da geçiren vatandaşlarla buluştu. Belediye olarak tüm vatandaşların 7 gün 24 saat yanında olduklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Bu zorlu süreçte başta hemşirelerimiz olmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde görevli tüm ekip arkadaşlarım, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveriyle görev başında” ifadelerine yer verdi.

7’den 70’e herkesin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

“Çocuklarımıza depremi bir an olsun unutturabilmek, yüzlerinde tebessüm olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki umut, en çok da çocukların gözlerinde saklı.”